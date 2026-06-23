Veneto – Influencer per adulti evade oltre 422 mila euro: scoperta dalla Guardia di Finanza

Una giovane content creator dell’Est Europa, attiva sulle principali piattaforme online dedicate ai contenuti per adulti, è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Venezia per un’evasione fiscale superiore a 422 mila euro.

L’indagine è stata condotta dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, che hanno accertato come la donna svolgesse la propria attività professionale senza dichiarare i redditi percepiti. La creatrice di contenuti poteva contare su una vasta platea di utenti, con circa 350 mila follower e oltre 73 milioni di visualizzazioni complessive sulle piattaforme digitali utilizzate.

Per ricostruire i compensi percepiti, le Fiamme Gialle hanno analizzato le informazioni ottenute attraverso i canali di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali europee. Determinante è stato l’utilizzo dei dati forniti dai gestori delle piattaforme digitali, che in base alla normativa europea sono tenuti a comunicare alle autorità fiscali le informazioni relative ai soggetti che vendono beni o servizi online.

Gli accertamenti hanno consentito di quantificare in oltre 422 mila euro i redditi non dichiarati. Oltre al recupero delle imposte dovute e degli oneri previdenziali non versati, alla professionista digitale è stata contestata anche l’applicazione della cosiddetta “tassa etica”, prevista per determinate attività economiche.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto all’evasione fiscale nel settore dell’economia digitale, un comparto in costante crescita e sempre più al centro dell’attenzione degli organi di controllo.