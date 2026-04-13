Veneto – Incidente con la mountain bike: cade e si ferisce al volto 

Verso le 11.30 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per un incidente accaduto a un ciclista sopra il Lago Morto. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, stava percorrendo in mountain bike con altre persone un ampio sentiero, quando è improvvisamente caduto sbattendo a terra il volto. Ricevute le coordinate del luogo, sul posto, dove erano presenti i Vigili del fuoco, è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, mentre arrivava in supporto anche una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane. L’infortunato, con probabili traumi facciale e cranico, è stato imbarellato e spostato dai soccorritori in un punto maggiormente agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. Il biker è stato quindi trasportato in ospedale.