CRONACAVENETO
13 Aprile 2026 - 10.49

Veneto – Incidente con la mountain bike: cade e si ferisce al volto 

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Verso le 11.30 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per un incidente accaduto a un ciclista sopra il Lago Morto. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, stava percorrendo in mountain bike con altre persone un ampio sentiero, quando è improvvisamente caduto sbattendo a terra il volto. Ricevute le coordinate del luogo, sul posto, dove erano presenti i Vigili del fuoco, è stato inviato l’elicottero di Treviso emergenza, mentre arrivava in supporto anche una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane. L’infortunato, con probabili traumi facciale e cranico, è stato imbarellato e spostato dai soccorritori in un punto maggiormente agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. Il biker è stato quindi trasportato in ospedale. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Incidente con la mountain bike: cade e si ferisce al volto  | TViWeb Veneto - Incidente con la mountain bike: cade e si ferisce al volto  | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy