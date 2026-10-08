CRONACAVENETO
8 Ottobre 2026 - 9.23

Veneto – Incendio in un capannone di materiale plastico

Giuseppe Balsamo
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Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri all’interno di un capannone contenente materiale plastico in via Padovane, nel territorio di Massanzago, in provincia di Padova.

Le fiamme sono state portate sotto controllo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Cittadella con un’autobotte, supportate da un’autopompa e un’autoscala arrivate da Padova. Al dispositivo di soccorso si sono aggiunte anche un’autobotte del Comando di Mestre e una kilolitrica proveniente dal Comando di Rovigo.

Considerata la presenza di materiale plastico all’interno della struttura, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i tecnici di Arpav per gli accertamenti di competenza.

Presenti inoltre i Carabinieri e il sindaco.

Le operazioni dei Vigili del fuoco proseguono per completare lo spegnimento e mettere in sicurezza il capannone. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, sulle quali sono in corso gli accertamenti dei Vigili del fuoco.

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