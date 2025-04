Veneto – Incendio di un tetto: 31 famiglie evacuate

QUARTO D’ALTINO (VE) PROSEGUE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DOPO L’INCENDIO DI IERI SUL TETTO DI UNA PALAZZINA IN VIALE DELLA RESISTENZA

Proseguono oggi, mercoledì 23 aprile, le operazioni dei vigili del fuoco a supporto delle famiglie coinvolte nell’incendio divampato ieri sul tetto di una palazzina in viale della Resistenza. I pompieri sono impegnati nell’assistenza ai nuclei familiari e nel recupero dei beni personali all’interno delle 31 abitazioni evacuate per motivi di sicurezza

Le attività di completo spegnimento sono terminate nella mattinata odierna. Rimangono comunque in presidio le squadre dei vigili del fuoco, operative con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, coordinate da un funzionario proveniente dal comando di Mestre per ultime operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Nelle immagini, una vista dall’alta fotografata dall’elicottero Drago 149 durante un sorvolo nella giornata del tardo pomeriggio di ieri.

L’incendio scoppiato ieri

Nota dei Vigili del Fuoco:

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 12 di martedì 22 aprile per l’incendio sul tetto in legno di una palazzina di tre piani in viale della Resistenza, a Quarto d’Altino (VE): nessuna persona risulta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse con tre autopompe, tre autobotti, tre autoscale, per un totale di 30 operatori, da Mestre e da Treviso sono al lavoro per spegnere le fiamme innescate, probabilmente, durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto dell’edificio ed evitare la propagazione al resto della struttura.

A coordinare le operazioni, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

Sul posto anche la polizia locale.