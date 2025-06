Veneto – Incendio di un camion si propaga a un ristorante: Vigili del fuoco al lavoro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dalle 8:30 di lunedì 23 giugno i Vigili del fuoco sono impegnati in via Malamocco a San Michele al Tagliamento (VE) per l’incendio divampato nella cabina di un camion in sosta, che si è esteso a un’attività di ristorazione adiacente. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenute squadre da Mestre, Portogruaro, San Donà, Latisana, con tre autopompe, due autobotti e il supporto delle autoscale di Pordenone e Udine. Presenti anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono in corso.