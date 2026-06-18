Veneto – Incastrata sotto un’auto dopo l’investimento: donna liberata dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi in via Gattamelata a Padova, dove una donna investita da un’automobile è rimasta incastrata sotto il veicolo.

L’allarme è scattato intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, in concomitanza con il personale del Suem 118, per consentire il recupero della persona in sicurezza.

Quando le squadre di soccorso sono arrivate sul luogo dell’incidente, l’auto era già stata parzialmente sollevata grazie all’intervento del personale di una vicina officina meccanica, che aveva utilizzato un cric per creare un primo spazio sotto il mezzo.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a sollevare ulteriormente il veicolo, permettendo così ai sanitari di raggiungere e soccorrere la donna nelle migliori condizioni di sicurezza.

Dopo essere stata liberata, la ferita è stata affidata alle cure del personale del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Padova, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.