Veneto – In manette l’incubo dei treni. Arrestato ladro nordafricano, re degli scippi

Era diventato l’incubo dei passeggeri sui treni delle tratte Milano-Padova e Bologna-Padova, ma la sua fuga è finita nei primi giorni di maggio grazie a un’operazione mirata della Polizia ferroviaria del Veneto. Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, in servizio in abiti civili alla stazione di Padova, hanno infatti fermato un uomo di 51 anni, di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati predatori.

A insospettire gli agenti è stato l’atteggiamento dell’uomo, che alla vista dei poliziotti ha tentato di eludere il controllo. Fermato e invitato a esibire un documento, ha mostrato sul proprio cellulare la foto di una carta d’identità francese. Ma i poliziotti, insospettiti dall’immagine, hanno avviato verifiche più approfondite.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare con certezza il 51enne, già segnalato per furti sui treni e in posizione irregolare sul territorio italiano. A suo carico risultava anche un decreto di espulsione. Immediato, quindi, il trasferimento in un centro di permanenza temporanea da parte del personale Polfer, in attesa del rimpatrio.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli negli scali ferroviari veneti, volto a garantire la sicurezza dei viaggiatori e contrastare i reati a bordo dei convogli.