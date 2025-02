Veneto – Il barista si ubriaca: la polizia gli fa chiudere il locale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Durante il fine settimana appena trascorso, la polizia ha svolto controlli straordinari nel centro storico di Treviso, identificando circa 800 persone, tra cui 150 minorenni. Tra le operazioni condotte, venerdì sera gli agenti hanno sorpreso un barista trevigiano in evidente stato di ebbrezza mentre lavorava dietro al bancone.

L’uomo, invece di limitarsi a servire i clienti, avrebbe bevuto più del dovuto fino a risultare completamente ubriaco. Di fronte alla situazione, la polizia ha disposto la chiusura anticipata del locale per il resto della serata. Per il barista scatterà inoltre una multa salata per ubriachezza manifesta.

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno sanzionato quattro giovani per consumo di alcolici in strada nelle zone più critiche della città e multato altri tre per ubriachezza. Inoltre, durante le perlustrazioni, sono state trovate alcune dosi di marijuana nascoste nelle aiuole di via Roma.