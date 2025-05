Veneto – Grave incidente sul lavoro: amputato un braccio ad un operaio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tenta di sbloccare le forche del muletto, operaio perde un braccio: grave incidente sul lavoro a Riese Pio X

L’uomo è ricoverato in prognosi riservata al Ca’ Foncello di Treviso. Sul posto Suem 118, carabinieri e Spisal.

RIESE PIO X (Treviso) – Gravissimo infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 maggio, presso la NR Recycling, azienda specializzata nel riciclo di materie plastiche con sede a Riese Pio X. Un operaio ha perso un braccio mentre tentava di sbloccare la forca di un carrello elevatore a cui era addetto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto incastrato con l’arto durante la manovra, riportando una mutilazione immediata. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato i primi soccorsi. L’operaio è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Riese Pio X e gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.