Veneto – Grave incidente: muore un 22enne, grave l’amico

Rubano (PD), 24-05-2025 – Tragedia nella notte a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.00. La vittima è Giovanni Bortoletti.

A lanciare l’allarme è stata un’applicazione di emergenza installata sul cellulare della vittima, che ha inviato una segnalazione automatica alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, indicando il luogo dello schianto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della stazione di Limena. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani viaggiavano a bordo di una motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono schiantati contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il conducente è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il passeggero, invece, è stato soccorso e trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale di Padova, dove è ricoverato in codice rosso.

Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.