Veneto – Grandine e maltempo: dieci interventi dei vigili del fuoco

Il forte maltempo che nel pomeriggio ha interessato la provincia di Treviso ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in diverse località del territorio.

Le squadre del Comando provinciale hanno effettuato complessivamente dieci interventi, principalmente per la messa in sicurezza di rami e alberi pericolanti a causa delle intense raffiche di vento e delle forti grandinate che hanno accompagnato il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Alcune chiamate hanno riguardato anche allagamenti localizzati, senza particolari criticità ma tali da richiedere l’intervento dei soccorritori per ripristinare le condizioni di sicurezza.

I comuni maggiormente interessati dagli effetti del maltempo sono stati Castelfranco Veneto, Istrana e Povegliano, dove si è concentrata la maggior parte delle richieste di intervento.

Le operazioni si sono concluse senza segnalazioni di persone coinvolte o ferite. I vigili del fuoco hanno continuato a monitorare la situazione per tutta la durata dell’ondata di maltempo.