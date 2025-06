Veneto – Giovane escursionista tedesco si infortuna lungo un sentiero di montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intorno alle 12.30 di oggi, la Centrale del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di un gruppo di escursionisti. Inizialmente, le coordinate trasmesse facevano pensare che il gruppo si trovasse nella zona di Pieve Tesino, ma ulteriori comunicazioni hanno chiarito che l’incidente era avvenuto lungo il Sentiero delle Farangole, in alta valle di Gares.

Allertato e attivato il Soccorso alpino della Val Biois, competente per il territorio, l’equipaggio dell’elisoccorso ha raggiunto la zona indicata e individuato il gruppo composto da quattro persone. Tra loro, un escursionista tedesco di 31 anni aveva riportato un trauma al piede.

Il tecnico del soccorso alpino è stato sbarcato in hovering nei pressi del gruppo e ha raggiunto l’infortunato, che era già dotato di imbrago e casco, come previsto per affrontare i tratti attrezzati del percorso. Dopo aver recuperato entrambi con il verricello, l’elicottero ha trasportato il ferito all’ospedale di Agordo per le cure del caso.