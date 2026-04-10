Veneto, giovane coppia stremata dalla fatica recuperata a 2.250 metri

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, 9 aprile, sulle montagne di Cortina d’Ampezzo. Dopo le 17, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato nella zona di Forcella Marcuoria, sul versante ovest, per recuperare due escursionisti in difficoltà.

Si tratta di una coppia di turisti malesi, entrambi 22enni, rimasti bloccati nella neve mentre tentavano di scendere dal lago del Sorapis verso il Passo Tre Croci lungo il sentiero 216. Stremati dalla fatica e impossibilitati a proseguire, hanno richiesto aiuto.

L’elicottero ha effettuato un primo appoggio al Passo Tre Croci per allestire il campo base, quindi è risalito fino a individuare i due giovani a circa 2.250 metri di quota.

Con un verricello di 20 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto i due escursionisti e li ha messi in sicurezza. Successivamente, uno alla volta, sono stati recuperati a bordo del velivolo e trasportati a valle.

L’operazione si è conclusa con esito positivo, senza conseguenze per i due giovani.