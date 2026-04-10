CRONACAVENETO
10 Aprile 2026 - 9.55

Veneto, giovane coppia stremata dalla fatica recuperata a 2.250 metri

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intervento di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, 9 aprile, sulle montagne di Cortina d’Ampezzo. Dopo le 17, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato nella zona di Forcella Marcuoria, sul versante ovest, per recuperare due escursionisti in difficoltà.

Si tratta di una coppia di turisti malesi, entrambi 22enni, rimasti bloccati nella neve mentre tentavano di scendere dal lago del Sorapis verso il Passo Tre Croci lungo il sentiero 216. Stremati dalla fatica e impossibilitati a proseguire, hanno richiesto aiuto.

L’elicottero ha effettuato un primo appoggio al Passo Tre Croci per allestire il campo base, quindi è risalito fino a individuare i due giovani a circa 2.250 metri di quota.

Con un verricello di 20 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto i due escursionisti e li ha messi in sicurezza. Successivamente, uno alla volta, sono stati recuperati a bordo del velivolo e trasportati a valle.

L’operazione si è conclusa con esito positivo, senza conseguenze per i due giovani.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, giovane coppia stremata dalla fatica recuperata a 2.250 metri | TViWeb Veneto, giovane coppia stremata dalla fatica recuperata a 2.250 metri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy