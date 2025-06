Veneto – Fuoco in azienda di macellazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vazzola (TV), 11 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di mercoledì a Vazzola per un incendio divampato all’interno di un’azienda specializzata nella macellazione e lavorazione di carni avicole, situata in via Cesare Battisti.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Conegliano, che hanno domato le fiamme scaturite da un malfunzionamento a un macchinario, collocato in un’area destinata al trattamento degli scarti di lavorazione.

Fortunatamente, nessuna persona né animale è rimasta coinvolta nell’incendio. L’intervento di messa in sicurezza si è concluso intorno alle 20. Sul posto anche i tecnici per la verifica dell’impianto.