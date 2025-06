Veneto – Fugge al controllo antidroga e rischia di annegare: salvato dalla Polizia, poi arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di ieri a Padova, un cittadino tunisino di 43 anni è stato salvato dalla Polizia dopo essersi gettato in un canale per sfuggire a un controllo antidroga. Gli agenti, che si erano appostati lungo il Lungargine Rovetta a seguito di segnalazioni su attività di spaccio, hanno visto l’uomo scambiare qualcosa con un passante e hanno tentato di fermarlo per il controllo. Tuttavia, il tunisino ha improvvisamente corso via, gettando un involucro contenente circa 30 grammi di eroina nel canale, prima di tuffarsi a sua volta.

Dopo aver visto l’uomo annaspare e chiedere aiuto, l’ispettore responsabile della pattuglia si è immediatamente tuffato in acqua per salvarlo, portandolo in salvo fino a riva. I poliziotti hanno quindi recuperato l’involucro con la droga. Una volta riportato a terra, l’uomo è stato fatto salire su un’auto di servizio e accompagnato in Questura, dove è stato arrestato per spaccio e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il tunisino è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e successivamente condotto davanti al giudice per l’udienza di convalida e il rito per direttissima.