Veneto – Frontale tra due auto: grave una donna

Oggi, lunedì 10 marzo, intorno alle 11:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto sulla SS12, nel comune di Dolcé (Verona). Due auto si sono scontrate frontalmente, lasciando tre persone ferite.

Una delle vittime, una signora di 59 anni, è rimasta gravemente incastrata tra le lamiere del veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estricarla e metterla in sicurezza. I due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale di Negrar per accertamenti, mentre la donna è stata trasferita all’ospedale di Borgo Trento per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale di Sant’Ambrogio, che ha eseguito i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dello scontro.