Veneto – Frontale fra auto e camion: muore automobilista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Ancora sangue sulle strade della provincia di Padova. Questa mattina, lunedì 28 aprile, poco prima delle 10, si è verificato un gravissimo incidente lungo la strada dei Pescatori a Codevigo, già tristemente nota per episodi simili. Un’auto con targa tedesca ha invaso la corsia opposta di marcia, schiantandosi frontalmente contro un autoarticolato che viaggiava in direzione Chioggia.

Nell’impatto violentissimo, l’automobilista, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto praticamente sul colpo. Illeso ma sotto choc l’autista del mezzo pesante. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’automobilista.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti non escludono al momento nessuna ipotesi: un malore improvviso, una manovra azzardata o una distrazione fatale. Della vicenda è stato informato il pubblico ministero di turno.

La viabilità lungo la strada dei Pescatori è rimasta bloccata a lungo per consentire i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi incidentati. Solo dopo il completamento delle operazioni di polizia giudiziaria e il nullaosta per la rimozione della salma, il traffico ha cominciato a defluire lentamente lungo percorsi alternativi.