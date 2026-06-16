Veneto – Farmaci per doping e dimagrimento acquistati online: maxi sequestro della Finanza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno sequestrato 17 confezioni di prodotti farmacologici illegali acquistati online e destinati a residenti della Marca trevigiana. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla commercializzazione di sostanze potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

I controlli hanno interessato diverse spedizioni provenienti dalla Repubblica Ceca, dall’Olanda e dalla Spagna. All’interno dei plichi i finanzieri hanno trovato farmaci e prodotti di varia natura, molti dei quali soggetti a rigorose limitazioni o addirittura vietati sul territorio nazionale.

Tra le sostanze sequestrate figurano farmaci a base insulinica e anabolizzante utilizzati per favorire il recupero muscolare, la cui vendita in Italia è consentita esclusivamente dietro presentazione di specifica prescrizione medica. Rinvenuto anche un farmaco steroideo destinato all’aumento della massa muscolare e al miglioramento della definizione fisica, il cui utilizzo è vietato nel nostro Paese.

Le indagini hanno inoltre portato alla scoperta di farmaci a base di testosterone impiegati per contrastare il calo della libido associato all’assunzione di sostanze dopanti. Si tratta di medicinali autorizzabili tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e acquistabili soltanto con ricetta medica non ripetibile.

Particolarmente delicato il rinvenimento di peptidi sintetici utilizzati per ridurre l’appetito, migliorare la sensibilità insulinica e aumentare il dispendio energetico. La loro commercializzazione è vietata poiché si tratta di farmaci sperimentali non ancora autorizzati né dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense né dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

Tra i prodotti sequestrati anche integratori alimentari privi del codice di notifica obbligatorio al Ministero della Salute.

Nel corso delle attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso sulla base di un provvedimento di ritardato sequestro emesso dalla Procura della Repubblica trevigiana, i militari sono riusciti a individuare il destinatario di una spedizione proveniente dalla Spagna. All’interno del pacco erano contenuti farmaci anabolizzanti e prodotti a base di steroidi, insulina e testosterone.

La persona ritenuta responsabile dell’acquisto è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del Codice Penale.

L’attività di contrasto ai traffici illeciti ha inoltre consentito, nei giorni scorsi, di effettuare altri due sequestri a carico di ignoti. In un caso sono state rinvenute sette confezioni di integratori privi della prevista notifica ministeriale, mentre in un’altra spedizione proveniente dall’estero è stata trovata una fiala di retatrutide, sostanza attualmente sottoposta a sperimentazione farmacologica e la cui vendita è vietata.

Le spedizioni sequestrate provenivano dalla Repubblica Ceca e dall’Olanda. Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e ricostruire la rete di approvvigionamento dei prodotti acquistati attraverso il web.