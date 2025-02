Veneto – Escursionista scivola sul sentiero e si rompe una caviglia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Verona, 3 febbraio 2025 – È scattato intorno alle 10.50 l’allarme per un escursionista infortunato lungo il sentiero nei pressi dell’Eremo di San Rocchetto, a Quinzano. L’uomo, un 69enne veronese, ha riportato la probabile frattura della caviglia dopo aver messo male il piede durante la camminata.

Sul posto è intervenuta una squadra veloce del Soccorso Alpino di Verona, affiancata dal medico della Stazione, che ha prestato le prime cure all’infortunato. Nel frattempo, un’automedica è arrivata nelle vicinanze con i farmaci necessari per alleviare il dolore.

Con il supporto di una seconda squadra, i soccorritori hanno trasportato l’escursionista in barella per circa cento metri fino alla strada, dove è stato affidato all’ambulanza. Il 69enne è stato poi trasferito all’ospedale di Borgo Trento per le cure del caso.