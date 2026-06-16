Veneto – Esce di strada in A22 e si schianta contro un tir in sosta: muore il conducente, grave il passeggero

Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 16 giugno, lungo l’autostrada A22 del Brennero. Il dramma si è consumato poco prima delle 8 nel tratto compreso tra Affi e Verona Nord, in carreggiata sud, all’altezza di Pastrengo.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura con a bordo due persone è finita contro un mezzo pesante che si trovava fermo all’interno di una piazzola di sosta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, l’auto sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata prima di impattare violentemente contro il camion.

L’urto è stato devastante. Il conducente della vettura è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorritori. Gravemente ferita la persona che viaggiava con lui, trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento a Verona in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con un’ambulanza infermierizzata e un’automedica, per un totale di due equipaggi sanitari. Presenti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, oltre agli agenti della Polizia Stradale che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’A22, con rallentamenti e la temporanea chiusura del tratto interessato per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Le indagini proseguono per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’automobile e il successivo schianto contro il tir parcheggiato nella piazzola di emergenza. Al momento non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte.