Veneto – Entra in un bar e strappa gli slip alla moglie al lavoro: 40enne denunciato

Episodio scioccante in un bar di Castelfranco Veneto. Un uomo di 40 anni, lasciando clienti e personale choccati, ha fatto irruzione nel locale dove lavora la moglie e, in preda a un raptus di gelosia, l’ha aggredita strappandole gli slip davanti a tutti. L’incredibile gesto sarebbe stato motivato dal sospetto di un tradimento: l’uomo avrebbe voluto far analizzare la biancheria in laboratorio alla ricerca di presunte prove. La notizia è riportata in forma integrale dal Mattino di Padova.

La scena si è consumata sotto gli occhi attoniti degli avventori e dei colleghi della donna, incapaci di intervenire in tempo per fermare l’aggressione. La vicenda ha destato immediata indignazione e ha avuto anche rapide conseguenze giudiziarie.

Il quarantenne è stato denunciato dalla polizia locale con l’accusa di violenza privata e maltrattamenti in famiglia. Le autorità hanno sottolineato la gravità dell’episodio, ricordando l’importanza di contrastare con fermezza ogni forma di violenza domestica, anche quando si manifesta in contesti pubblici.

La donna è stata ascoltata dagli inquirenti e assistita dai servizi sociali, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali misure cautelari a carico dell’uomo.