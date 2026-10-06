Veneto, direttrice delle Poste trovata morta a letto: la Procura dispone accertamenti

È stata trovata senza vita nel letto della propria abitazione a Fontaniva. Tatiana Aggio, 54 anni, direttrice dell’ufficio postale di San Pietro in Gu, è stata scoperta nella mattinata di lunedì 5 ottobre dal compagno, dopo l’allarme lanciato dai colleghi che non l’avevano vista arrivare al lavoro e non riuscivano a contattarla.

In un primo momento si era ipotizzato un malore improvviso, forse un infarto. Successivamente, però, sono stati avviati ulteriori accertamenti e la vicenda è passata al vaglio dei Carabinieri.

Il sostituto procuratore Roberto D’Angelo ha disposto un esame esterno della salma, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di segni riconducibili a violenza e chiarire le cause del decesso.

Tatiana Aggio viveva a Fontaniva, non lontano dai due figli e dall’ex marito, con il quale aveva mantenuto buoni rapporti. Di recente si era sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio e, dopo un periodo di malattia, aveva ripreso regolarmente il proprio lavoro alla guida dell’ufficio postale di San Pietro in Gu.

Al momento non sono emersi elementi che colleghino l’intervento chirurgico alla morte. Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a stabilire con maggiore precisione che cosa abbia provocato il decesso della 54enne.