CRONACAVENETO
6 Ottobre 2026 - 9.49

Veneto, direttrice delle Poste trovata morta a letto: la Procura dispone accertamenti

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

È stata trovata senza vita nel letto della propria abitazione a Fontaniva. Tatiana Aggio, 54 anni, direttrice dell’ufficio postale di San Pietro in Gu, è stata scoperta nella mattinata di lunedì 5 ottobre dal compagno, dopo l’allarme lanciato dai colleghi che non l’avevano vista arrivare al lavoro e non riuscivano a contattarla.

In un primo momento si era ipotizzato un malore improvviso, forse un infarto. Successivamente, però, sono stati avviati ulteriori accertamenti e la vicenda è passata al vaglio dei Carabinieri.

Il sostituto procuratore Roberto D’Angelo ha disposto un esame esterno della salma, con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di segni riconducibili a violenza e chiarire le cause del decesso.

Tatiana Aggio viveva a Fontaniva, non lontano dai due figli e dall’ex marito, con il quale aveva mantenuto buoni rapporti. Di recente si era sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio e, dopo un periodo di malattia, aveva ripreso regolarmente il proprio lavoro alla guida dell’ufficio postale di San Pietro in Gu.

Al momento non sono emersi elementi che colleghino l’intervento chirurgico alla morte. Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a stabilire con maggiore precisione che cosa abbia provocato il decesso della 54enne.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, direttrice delle Poste trovata morta a letto: la Procura dispone accertamenti | TViWeb Veneto, direttrice delle Poste trovata morta a letto: la Procura dispone accertamenti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy