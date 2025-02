Veneto – Dipendente furbetto ruba 30 paia di scarpe Louis Vuitton dall’azienda: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un sessantenne di Noventa Padovana, dipendente della Louis Vuitton di Fiesso d’Artico, è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso in possesso di 30 paia di scarpe di lusso sottratte dall’azienda. Il valore della refurtiva supera i 30mila euro.

L’indagine è partita da una denuncia presentata dai responsabili della nota azienda, insospettiti da ripetuti ammanchi di calzature dal valore unitario di oltre mille euro. I carabinieri della Compagnia di Chioggia hanno avviato accertamenti sui dipendenti, restringendo rapidamente il cerchio fino ad arrivare al principale sospettato.

Ottenuto il nullaosta dalla Procura di Venezia, i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo in via Salata a Noventa Padovana. Durante il blitz, scattato nel tardo pomeriggio di lunedì 24 febbraio, sono stati trovati i 30 paia di scarpe sottratti. Il dipendente è stato accompagnato in caserma e denunciato.

Oltre alle conseguenze penali, per lui si prospetta anche il licenziamento per giusta causa. La refurtiva è stata sequestrata e verrà restituita all’azienda.