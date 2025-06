Veneto – Daspo per sette giovanissimi violenti e pericolosi: vietate le manifestazioni sportive per reati legati alla movida

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

PADOVA, 27 giugno 2025 – Il Questore di Padova Marco Odorisio ha emesso sette nuovi provvedimenti di Daspo “fuori contesto”, della durata variabile tra due e cinque anni, nei confronti di sei minorenni e un maggiorenne, ritenuti responsabili di una serie di reati commessi al di fuori di eventi sportivi.

I destinatari dei Daspo, tutti con precedenti per rissa, rapina, lesioni personali, detenzione di stupefacenti, furto, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, non potranno accedere ad alcuna manifestazione sportiva su tutto il territorio nazionale.

La misura, sottolinea la Questura, rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto dei fenomeni delinquenziali e antisociali, in particolare quelli messi in atto da giovanissimi negli spazi urbani e nei contesti della movida, spesso caratterizzati da violenze improvvise, risse e uso di armi da taglio.

Dall’inizio del 2025, la Questura di Padova ha adottato 268 misure di prevenzione personali, tra cui:

12 Daspo fuori contesto ,

81 Daspo "Willy", che vietano l'accesso a pubblici esercizi per reati legati allo spaccio e alla violenza da movida,

, che vietano l’accesso a pubblici esercizi per reati legati allo spaccio e alla violenza da movida, 93 fogli di via obbligatori ,

, 82 avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

L’obiettivo dichiarato è contenere una crescente recrudescenza di comportamenti violenti tra i più giovani, con l’utilizzo di strumenti preventivi mirati per tutelare la sicurezza pubblica.