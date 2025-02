Veneto – Crolla tetto di una palazzina: evacuati residenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

MESTRE, CROLLO PARZIALE DEL TETTO DI UNA PALAZZINA DI TRE PIANI

La notte scorsa alle 1:15, di domenica 2 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Silvio Trentin a Mestre per il crollo parziale del tetto di una palazzina di tre piani. L’intero stabile è stato evacuato dalle 7 persone residenti, che hanno dovuto trovare un alloggio per la notte e sono stati assistiti dal comune e da parenti.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con due mezzi tra cui l’autoscala, coadiuvati dal capo servizio e il funzionario di guardia, hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutte le parti pericolanti. Un cornicione di malta e calcinacci è finito in strada, danneggiate le grondaie su due lati.

A causa delle lesioni riportate è stato deciso di inibire l’uso della palazzina fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Sul posto la polizia locale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.

In corso questa mattina con l’assistenza di una squadra dei vigili del fuoco il recupero di parte dei beni.