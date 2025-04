Veneto – Coppia trovata mummificata: ancora intrusi nella villa, tre denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ennesima incursione nella villa di Montericco dove, il 15 marzo scorso, furono scoperti i corpi mummificati dei coniugi Marco Steffenoni, odontoiatra 75enne, e Maria Teresa Nizzola, 76 anni. Questa volta, a finire nei guai sono stati tre uomini italiani di 28, 30 e 36 anni, sorpresi nella proprietà durante il pomeriggio di Pasqua, nonostante l’immobile sia sottoposto a sequestro penale.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche della polizia di Stato, i tre si erano introdotti nell’abitazione con l’intento di praticare “urbex”, ovvero esplorazione urbana. Una motivazione che però sembra più legata al desiderio di visitare il teatro di un evento di cronaca nera che alla pura curiosità architettonica o storica. A differenza dei tre giovani veronesi che a marzo avevano scoperto casualmente i cadaveri credendo di esplorare un edificio abbandonato, il nuovo gruppo sembrerebbe essere stato attratto proprio dalla risonanza mediatica del caso.

A dare l’allarme, attorno alle 17.30, sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato movimenti sospetti all’interno del perimetro della villa. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti che ha fermato e denunciato i tre per violazione di sigilli.

L’abitazione, dopo la scoperta dei cadaveri in avanzato stato di decomposizione, era già stata oggetto di effrazioni. Poco dopo il ritrovamento, ignoti si erano introdotti nell’immobile saccheggiandolo alla ricerca di beni di valore. Successivamente, era stata segnalata nuovamente la porta d’ingresso aperta, ma senza evidenti segni di furto.

Nel frattempo, i corpi dei due coniugi si trovano ancora presso l’Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma. Il Wwf, indicato come unico erede testamentario del patrimonio, è attualmente impegnato nelle pratiche per organizzare la sepoltura, che tarda ad arrivare.

Non è stato l’unico intervento della Polizia di Stato durante le festività pasquali: tra gli episodi segnalati figurano anche l’arresto di due spacciatori in via Adigetto, una lite degenerata in un bar di via Roma e un’aggressione con spray urticante ai danni di una barista in piazzale Olimpia.