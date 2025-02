Veneto – Condannato imprenditore tessile: confiscati laboratori e casa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, su delega della Procura della Repubblica, hanno confiscato un’abitazione, un garage e due laboratori artigianali di proprietà di un imprenditore tessile, recentemente condannato in via definitiva per reati tributari commessi tra il 2014 e il 2017.

Gli immobili, situati a Giavera del Montello e parte di un unico complesso, hanno un valore complessivo di circa 250mila euro, pari all’imposta evasa dall’imprenditore di origine cinese. Fino alla confisca, erano utilizzati come residenza e sede dell’attività.

L’indagine della Guardia di Finanza ha preso avvio dall’incrocio di dati nelle banche informative, evidenziando anomalie nei redditi dichiarati e irregolarità nei versamenti fiscali. Le verifiche hanno poi rivelato gravi falsificazioni contabili, tra cui l’occultamento di parte della documentazione e l’inserimento di costi fittizi per abbattere il carico fiscale.

Oltre alla confisca degli immobili, il tribunale ha condannato l’imprenditore a 20 mesi di reclusione, un anno di interdizione dagli incarichi direttivi in società e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I fabbricati sequestrati sono stati assegnati all’Agenzia del Demanio di Venezia, che potrà destinarli a usi pubblici o procedere alla loro vendita.