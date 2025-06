Veneto, con la moto da cross in montagna di notte: cade e si rompe una gamba

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Caprino Veronese (VR), 12 giugno 2025 – Intervento notturno del Soccorso alpino di Verona per un incidente in montagna che ha coinvolto un motociclista. Intorno alle 23.20 di mercoledì sera, la Centrale del Suem ha attivato i soccorritori per prestare aiuto a un 32enne di Bussolengo, caduto con la sua moto da cross lungo un ripido sentiero tra Baito Cola Lunga e Rubiana, a circa 1000 metri di altitudine, nel territorio di Caprino Veronese.

L’uomo si trovava in compagnia di un gruppo di amici – sei o sette motociclisti – impegnati in una discesa, quando ha perso il controllo del mezzo, riportando la sospetta frattura a una gamba. Una volta individuata la posizione del ferito, i tecnici del Soccorso alpino si sono avvicinati in fuoristrada fino al Baito, per poi proseguire a piedi lungo il sentiero impervio fino a raggiungerlo.

Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, il motociclista è stato trasportato a piedi in una radura poco più a nord, scelta per consentire il recupero in sicurezza con il verricello da parte dell’elicottero sanitario di Trento, in arrivo sul posto. Nel frattempo, un’altra squadra del Soccorso ha guidato il personale dell’ambulanza fino al luogo dell’intervento.

Una volta completata la fase di assistenza sanitaria, alle 2.45 circa il ferito è stato sollevato a bordo dell’elicottero e trasferito in ospedale. L’intervento si è concluso con il rientro degli otto soccorritori alle 5 del mattino.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati all’uso delle moto da cross su sentieri di montagna, specie in orari serali, quando le condizioni di visibilità e i tempi di intervento si complicano notevolmente.