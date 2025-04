Veneto – Con la moto contro un fuoristrada: grave un 20enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

È in condizioni gravi un giovane motociclista di 20 anni rimasto coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 aprile, lungo via San Pancrazio.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, residente a Possagno, si è scontrato frontalmente con un fuoristrada che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato talmente violento che la sua moto si è letteralmente spezzata in due. Il giovane è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti con tempestività i soccorsi del Suem 118: un’automedica e un’ambulanza da Crespano. Dopo una prima valutazione sul posto, medico e infermieri hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Treviso. Il 20enne è stato intubato e stabilizzato prima di essere elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Fortunatamente illeso il conducente del fuoristrada coinvolto nello scontro.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il traffico lungo via San Pancrazio è rimasto bloccato per oltre un’ora. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.