VENETO – Cinque suore di clausura abbandonano il convento: “Tensioni insopportabili dopo l’arrivo della Commissione”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Cinque suore di clausura del convento di San Giacomo di Veglia, nel comune di Vittorio Veneto (Treviso), hanno lasciato improvvisamente il monastero per trasferirsi in un luogo segreto, a causa di quella che loro stesse definiscono una situazione di “gravi vicissitudini” all’interno della comunità religiosa.

La decisione, del tutto spontanea, è stata formalmente comunicata alle forze dell’ordine: le religiose, infatti, per evitare allarmi e ipotesi di allontanamento forzato, hanno avvisato i Carabinieri del loro trasferimento volontario, precisando di essersi messe in sicurezza in una nuova destinazione, tuttora non resa pubblica.

Secondo quanto raccontato da una delle suore – la più giovane del gruppo – la tensione nel monastero sarebbe diventata “insopportabile” negli ultimi due anni, in seguito all’arrivo di una Commissione ispettiva religiosa inviata per verifiche sulla gestione interna del convento. Proprio a seguito di tale visita, si sarebbe arrivati alla destituzione della madre superiora, episodio che, secondo le suore, ha segnato un punto di rottura irreversibile nella vita comunitaria.

“Siamo state sottoposte a forti pressioni psicologiche, giorno dopo giorno – ha spiegato la religiosa – e dopo la rimozione della nostra badessa la situazione è diventata ingestibile. Abbiamo deciso di lasciare il monastero per tutelare la nostra salute e la nostra vocazione.”

Il gesto clamoroso ha riportato l’attenzione su un ambiente normalmente avvolto nel silenzio e nella discrezione, sollevando interrogativi sulla gestione interna di alcune realtà religiose e sulla fragilità dei rapporti di convivenza anche tra consacrate. Nessuna dichiarazione, al momento, è arrivata da parte delle autorità ecclesiastiche.

Il caso potrebbe ora passare al vaglio della Curia e del Vaticano, poiché un simile allontanamento collettivo da un istituto di clausura è considerato un atto grave all’interno del diritto canonico. Ma per le cinque suore, oggi, la priorità resta ritrovare serenità e fede lontano da quello che definiscono “un clima diventato invivibile”.