Veneto – Centro estetico abusivo con prodotti potenzialmente cancerogeni e autofficina illegale: doppio sequestro della Finanza

Prosegue nel Polesine la campagna della Guardia di Finanza contro l’abusivismo economico e professionale. In due distinti interventi, i militari del Gruppo di Rovigo e della Tenenza di Occhiobello hanno individuato e sequestrato un centro estetico abusivo nel capoluogo e un’autofficina irregolare a Ficarolo.

Le operazioni rientrano nell’attività disposta dal Comando Provinciale di Rovigo per contrastare il fenomeno dell’economia sommersa e della concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano nel rispetto delle norme. Sono inoltre in corso ulteriori approfondimenti investigativi per quantificare l’eventuale base imponibile sottratta a tassazione.

Centro estetico abusivo nel centro di Rovigo

L’intervento del Gruppo di Rovigo ha portato alla scoperta di un’attività operante nel settore della bellezza gestita da una cittadina ucraina quarantenne che svolgeva l’attività di nail artist senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni comunali e sanitarie.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, la donna effettuava trattamenti estetici per la ricostruzione delle unghie senza possedere l’abilitazione professionale richiesta dalla normativa. All’interno dell’attività lavorava inoltre una collaboratrice trentaseienne risultata assunta in nero e anch’essa priva dei requisiti professionali previsti.

I finanzieri hanno contestato l’assenza della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e proceduto al sequestro amministrativo del locale e di tutte le attrezzature utilizzate per l’attività. Alla titolare è stata contestata una sanzione amministrativa fino a 15.314 euro, con segnalazione al Comune e alla Camera di Commercio di Rovigo.

Durante il controllo sono state inoltre rinvenute oltre 30 confezioni di prodotti cosmetici utilizzati per la ricostruzione in gel delle unghie contenenti TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), sostanza inserita dall’Unione Europea nell’elenco degli ingredienti considerati pericolosi nei cosmetici in quanto potenzialmente tossica e cancerogena.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale e la titolare è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per l’ipotesi di reato relativa alla produzione, detenzione o commercio di cosmetici dannosi per la salute umana prevista dal Decreto Legislativo 204 del 2015.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la posizione dell’indagata è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Sequestrata autofficina abusiva a Ficarolo

Nel secondo intervento, i finanzieri della Tenenza di Occhiobello hanno scoperto a Ficarolo un’autofficina completamente abusiva gestita da un citt