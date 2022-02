VENETO – Canna fumaria va a fuoco e incendia palazzina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri sera, poco prima delle 19, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti nel vicolo cieco Dietro San Francesco a Verona a causa dell’incendio di un’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

La palazzina incendiata, di cinque piani, si trova nel cuore del centro storico di Verona. Il rogo ha distrutto circa 20 metri quadri di copertura, per cui i pompieri hanno dichiarato inagibile l’abitazione mansardata al quinto piano. Le cause dell’incendio sono da attribuirsi alla canna fumaria, anche se le perizie sono ancora in corso.

Sul posto, sono intervenuti i pompieri, giunti da Verona, con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala oltre a nove operatori. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in tarda serata.