Veneto – Camion carico di tori finisce fuori strada nella notte: un animale morto, salvo l’autista

Camion con nove tori esce di strada nella notte: un animale non sopravvive

Un mezzo pesante adibito al trasporto di bovini è uscito autonomamente di strada nella notte lungo la strada che collega Cavarzere a San Pietro. L’incidente si è verificato attorno alle 2 e ha richiesto un articolato intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza il veicolo e gli animali trasportati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cavarzere, supportati dall’autogrù del comando di Rovigo e da un mezzo di soccorso stradale privato per le operazioni di recupero del camion.

Nel rimorchio si trovavano nove tori. Per consentire il recupero del mezzo, gli animali sono stati trasferiti su un altro veicolo. A seguito dell’uscita di strada uno dei bovini è deceduto, mentre gli altri non hanno riportato conseguenze.

Illeso il conducente del camion, che non ha avuto bisogno di cure mediche.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Chioggia, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo si sono protratte per diverse ore e risultavano in fase di ultimazione nella mattinata.

Le cause che hanno portato il camion a uscire autonomamente dalla carreggiata sono ora al vaglio delle autorità competenti.