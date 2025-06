Veneto – Blitz nella notte ad Abano Terme: esplode il self service del distributore

Nella notte tra il 22 e il 23 giugno, ignoti hanno preso di mira l’area di servizio Tamoil di via dei Colli, ad Abano Terme (PD), facendo esplodere la colonnina del self service con una “marmotta” carica di polvere pirica.

Dopo aver oscurato le telecamere di sorveglianza, i ladri hanno forzato il bocchettone dove si inseriscono le banconote e fatto esplodere il dispositivo, portando via un bottino di circa 1.200 euro.

L’allarme è scattato poco dopo le 2:30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abano, che hanno avviato le indagini e transennato l’area per i rilievi. I responsabili sono riusciti a fuggire e, al momento, non sono stati identificati.

Si teme che il gruppo possa colpire ancora. Le indagini sono in corso per risalire agli autori e al veicolo utilizzato per la fuga.