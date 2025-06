Veneto, bimba di 2 anni muore soffocata da una ciliegia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Revine Lago (Treviso) – Tragedia sabato sera in località San Marco, dove una bambina di 2 anni, Maria Viviana Barel, è morta soffocata dopo aver ingerito una ciliegia. La piccola si trovava in casa con i genitori e le sorelle quando ha iniziato a tossire e a diventare cianotica. I genitori hanno chiesto aiuto a una vicina infermiera e chiamato subito il 118. Nonostante i tentativi di disostruzione prima da parte della vicina e poi dei sanitari, la bambina è deceduta. La comunità è sotto shock. Possibile l’autopsia per accertare le cause del decesso. Il papà: «Abbiamo fatto di tutto per salvarla».