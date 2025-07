Veneto – Auto travolge un monopattino: 32enne straniero in prognosi riservata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grave incidente nella tarda serata di giovedì 3 luglio a Colle Umberto, in via Pin delle Portelle. Intorno alle ore 23, un 24enne del posto alla guida di un’auto ha travolto un monopattino elettrico condotto da un 32enne straniero, residente a Ponte nelle Alpi.

L’impatto, avvenuto in un tratto di strada privo di illuminazione pubblica, ha sbalzato violentemente il conducente del monopattino sull’asfalto. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Vittorio Veneto, intervenuti per i rilievi.

Vista la gravità delle condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso notturno di Treviso Emergenza, che ha trasportato il 32enne d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata.