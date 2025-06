Veneto, auto si schianta contro autocisterna GPL: due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ZIMELLA (Verona) – Poco prima delle 19:00 di oggi, giovedì 6 giugno, i Vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero sono intervenuti in via Scanzana per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura con due persone a bordo e un’autocisterna di Gpl, risultata fortunatamente vuota al momento dello scontro.

Sul posto è giunta una squadra composta da cinque unità con un mezzo operativo. Il conducente dell’autocisterna è rimasto illeso, mentre i due occupanti dell’auto sono stati estratti dall’abitacolo in collaborazione con il personale sanitario del Suem 118. I feriti sono stati successivamente trasportati negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio per le cure del caso.

Le operazioni di soccorso, bonifica e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti si sono protratte per oltre due ore. Durante l’intervento, il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni in piena sicurezza.