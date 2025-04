Veneto – Auto si ribalta all’uscita della galleria: autista miracolato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vittorio Veneto (TV), 11 aprile 2025 – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, alle 7:30, lungo l’autostrada A27 in direzione Nord, tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, per un incidente che ha coinvolto un’auto ribaltata all’uscita della galleria Monte Baldo.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro il muro della galleria, per poi capovolgersi. Fortunatamente, l’autista era già fuori dal mezzo all’arrivo dei soccorritori, ed è stato trovato in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, che hanno messo in sicurezza il veicolo e prestato assistenza all’uomo, rimasto lievemente ferito. Presente anche il personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto ai primi accertamenti medici sul conducente.

La Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il personale di Autostrade ha gestito la viabilità per garantire la sicurezza e limitare i disagi alla circolazione.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse alle 9:30.