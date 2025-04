Veneto – Auto sbanda e si schianta contro un muro, muore 22enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di martedì 29 aprile ad Arcade, lungo via Roma, all’altezza del civico 94. A perdere la vita è stato Davide Corrazzin, 22 anni, residente nel paese. Feriti ma non in pericolo di vita i due amici che viaggiavano con lui, C.B., 20 anni, e D.Z., 23 anni, entrambi anche loro di Arcade.

I tre erano a bordo di una Fiat Punto diretta verso Visnadello quando, per cause al vaglio della polizia stradale, l’auto è uscita di strada in curva, colpendo il muretto d’accesso di un’abitazione, ribaltandosi, urtando un lampione e finendo in un fossato. Davide, che si trovava sul sedile posteriore senza cintura di sicurezza, è deceduto sul colpo. Gli altri due giovani, che indossavano le cinture, si sono salvati con ferite e fratture.

Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica del sinistro. L’alta velocità potrebbe essere tra le cause dell’incidente. Si tratta del quinto incidente mortale in provincia in pochi giorni.

Nota dei Vigili del fuoco

Nella tarda serata di martedì 29 aprile, intorno alle 23:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma ad Arcade per un grave incidente stradale: un’auto è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Grave il bilancio: un giovane è deceduto e altre due persone sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Montebelluna e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha potuto solo potuto constatare il decesso di uno dei tre occupanti del veicolo. Gli altri due sono stati assistiti dai sanitari e trasportati in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed seguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.