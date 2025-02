Veneto – Auto fuori strada finisce in un vigneto: muore un ventenne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Valdobbiadene (TV), 3 febbraio 2025 – Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Valdobbiadene. Un giovane ventenne (D.A., residente in zona) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte in strada Cartizze.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto, che è uscita di strada finendo in un vigneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei sanitari del SUEM 118, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente, residente poco distante dal luogo dell’incidente.

I carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa tre ore.