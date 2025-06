Veneto – Auto finisce in un fosso: salvata una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina intorno alle ore 10.00 in via Marco Belli, a Portogruaro, per un’auto finita in un fosso con una donna all’interno.

Alla guida del veicolo una 64enne, rimasta inizialmente bloccata, ma già fuori dall’abitacolo al momento dell’arrivo dei soccorritori. La donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem 118 per accertamenti sulle condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana (UD), con il supporto dell’autogru del comando di Pordenone, per la messa in sicurezza del mezzo.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di svolgere gli accertamenti sulle cause del sinistro. Il recupero dell’auto è stato affidato a un operatore stradale privato.