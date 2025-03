Veneto – Auto contro mano in statale: camionista eroina si mette di traverso ed evita una tragedia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Prontezza di riflessi e sangue freddo hanno evitato una possibile tragedia sulla statale 47 della Valsugana, in Trentino. Sara De Bastiani, 36enne bellunese e autista di mezzi pesanti per l’azienda altoatesina Waldprofi, ha messo di traverso il suo camion per bloccare una Fiat 500 che aveva imboccato contromano l’arteria a scorrimento veloce.

L’episodio è avvenuto ieri, poco prima delle 12:30, nei pressi dello svincolo di Marter. La conducente dell’auto, probabilmente disorientata, si era immessa nella corsia sbagliata senza rendersi conto del pericolo. Accorgendosi della situazione, De Bastiani ha agito con rapidità: fermando il traffico e posizionando il suo autoarticolato in modo da costringere la Fiat 500 a rallentare e a fermarsi prima che potesse verificarsi un incidente.

La camionista ha poi condiviso l’accaduto sui social, pubblicando anche una foto scattata da un collega che viaggiava nella direzione opposta. Tra i numerosi commenti di apprezzamento, quello più significativo è arrivato dalla figlia della donna al volante della Fiat 500, che ha voluto ringraziarla per il gesto provvidenziale.

Nel suo post, De Bastiani ha scritto con semplicità:

“Fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d’istinto…. Poi ci sbattono ore e ore di corsi CQC a noi autisti ma probabilmente quelli che più ne hanno bisogno sono gli automobilisti…. Valsugana loc. Marter auto in contromano e io di traverso a bloccare il traffico che arriva da dietro.

E anche oggi è andata bene”

