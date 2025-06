Veneto – Auto capovolta fuori strada: ferita una ragazza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 1:00 di questa notte, i Vigili del Fuoco di Treviso sono intervenuti in Via Nuova a Roncade, località Ca Tron, per la fuoriuscita autonoma di un’autovettura che ha terminato la propria corsa sul campo adiacente la strada, capovolgendosi. All’arrivo sul posto, trovando che la conducente dell’auto, una ragazza di 31 anni, era già stata assistita dal personale sanitario SUEM118, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e l’autovettura alimentata a GPL. La ragazza è stata successivamente trasportata all’Ospedale di Treviso. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri di Roncade.