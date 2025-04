Veneto – Arrestato latitante brasiliano a bordo di una Maserati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità brasiliana destinatario di un mandato d’arresto internazionale emesso da un Tribunale del Brasile per gravi reati tra cui frode commerciale, frode contro il Governo e associazione per delinquere. Per questi capi d’accusa, il codice penale brasiliano prevede una pena massima di 49 anni di reclusione.

L’operazione è stata resa possibile grazie a una complessa attività investigativa autonoma, svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova. Le indagini sono partite dall’analisi di operazioni finanziarie sospette, riconducibili al soggetto, inserito in una “Red notice” dell’Interpol.

Seguendo le tracce lasciate dai movimenti economici, le Fiamme Gialle hanno monitorato esercizi commerciali, palestre e luoghi di ritrovo nella provincia di Padova, sospettati di essere frequentati dal latitante. Dopo settimane di osservazioni mirate, l’uomo è stato individuato e fermato a bordo di una Maserati GranCabrio, in un comune del padovano.

Il soggetto è stato trasferito nel carcere di Padova e posto a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Venezia, che ha convalidato l’arresto provvisorio. Ora si attende la richiesta di estradizione da parte del Brasile, che dovrà pervenire attraverso i canali diplomatici.

L’operazione è stata condotta in collaborazione con il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e con la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

L’arresto rappresenta un importante successo nel contrasto alla criminalità internazionale e testimonia l’efficacia del coordinamento tra le forze di polizia italiane e le autorità estere.