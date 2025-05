Veneto – Arrestato con carico di costosissime bici rubate, alcune provenienti dall’Austria

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un cittadino serbo di 52 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova per ricettazione, dopo essere stato trovato alla guida di un furgone carico di nove biciclette di valore, parte delle quali risultate rubate, anche all’estero. L’uomo, fermato il 16 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Thiene, è ora in carcere in attesa di giudizio, come disposto dal Gip il 19 maggio.

Le indagini sono partite da Salisburgo, dove un cittadino austriaco aveva denunciato il furto della propria bici del valore di 2.800 euro, dotata di dispositivo di tracciamento Airtag, che ne ha segnalato la presenza a Padova.

Gli investigatori padovani hanno così localizzato il furgone mentre si muoveva da Pontevigodarzere verso il vicentino e lo hanno intercettato a Thiene. Alla guida il 52enne, che si è dichiarato un semplice autotrasportatore, ma il carico parlava chiaro: nove biciclette, alcune già parzialmente smontate e occultate in sacchi neri.

Con il supporto della Polizia di Salisburgo, è emerso che nella stessa notte del primo furto erano state trafugate altre due bici del valore di circa 4.000 euro ciascuna, rubate nello stesso condominio. Anche queste si trovavano nel furgone. Tra la refurtiva, anche una bici da 8.000 euro rubata giorni prima dal garage di un’abitazione in zona Arcella a Padova.

Il mezzo è stato sequestrato e sono ora in corso accertamenti per risalire ai proprietari delle altre biciclette recuperate. La Polizia non esclude che l’uomo fosse parte di un’organizzazione dedita al furto e al traffico internazionale di biciclette di pregio, da rivendere nei Balcani.