Veneto – Arrestata maestra d’asilo per presunti maltrattamenti sui bambini

Una maestra di scuola dell’infanzia della provincia di Verona è stata posta agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura scaligera per presunti maltrattamenti ai danni dei piccoli alunni.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano L’Arena, gli accertamenti sono stati condotti dai Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di alcuni genitori e installato telecamere nelle aule della scuola. Le immagini avrebbero documentato atteggiamenti inappropriati nei confronti dei bambini. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito il 24 gennaio scorso.

I primi sospetti sarebbero emersi all’interno di una chat tra genitori, in cui più famiglie si confrontavano su comportamenti anomali dei propri figli. In particolare, si segnalava che i bambini piangevano spesso prima di andare a scuola e che, una volta in aula, venivano lasciati piangere fino allo sfinimento. Tra gli episodi denunciati, alcuni piccoli sarebbero stati presi per il cappuccio della felpa e messi in castigo “a pensare a quello che avevano combinato”.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.