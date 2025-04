VENETO – Ancora spray al peperoncino a scuola: studenti portati in ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Momenti di panico questa mattina all’Ipsar Carnacina di Valeggio sul Mincio (VR) a causa dello spruzzo di spray al peperoncino nel corridoio del piano terra. L’allarme è scattato intorno alle 8.15, mentre una classe si stava spostando verso l’aula magna.

Cinque studenti hanno accusato sintomi di malessere alle vie respiratorie e sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto insieme ai vigili del fuoco di Bardolino e Verona. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale a Negrar per accertamenti, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Secondo le prime ricostruzioni, un alunno avrebbe spruzzato lo spray per una bravata. I carabinieri della stazione di Valeggio stanno indagando sull’accaduto.

L’area interessata è stata bonificata e arieggiata dai vigili del fuoco. Già a metà mattina la situazione è tornata alla normalità e le lezioni sono riprese regolarmente.

Il dirigente scolastico, Eugenio Campara, ha dichiarato che non è stato possibile risalire al responsabile e ha annunciato che verranno organizzati ulteriori momenti di sensibilizzazione sui temi della legalità e dei comportamenti responsabili, dopo un incontro già tenutosi a febbraio con i carabinieri.

Questo episodio segue un caso simile avvenuto la scorsa settimana a Isola della Scala e un precedente l’anno scorso nella sede centrale del Carnacina a Bardolino.