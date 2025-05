Veneto – Ancora maltempo: alberi abbattuti e strade ostruite

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

TREVISO – Dopo una prima ondata mattutina, un nuovo fronte di maltempo ha colpito nel pomeriggio la parte nord della provincia di Treviso. Dalle 16:30 circa, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in diversi comuni, tra cui Pederobba, Monfumo e Cornuda, per far fronte ai danni causati dal forte vento e dalle precipitazioni intense.

Le squadre dei distaccamenti di Montebelluna e Asolo, con il supporto dell’autoscala arrivata da Treviso, sono impegnate nella rimozione di alberi e rami pericolanti e nella liberazione delle strade invase da detriti e ostacoli alla circolazione.

Al momento si contano una decina di interventi, tutti gestiti senza segnalazioni di feriti. L’ondata di maltempo ha causato disagi alla viabilità locale, ma la situazione è costantemente monitorata dai soccorritori e dalle forze dell’ordine.