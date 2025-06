Veneto, albero crolla su un’auto: ragazza miracolata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nervesa della Battaglia (TV), 20 giugno 2025 – Attimi di paura nel primo pomeriggio a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, dove un grosso albero è crollato improvvisamente su un’autovettura in transito. A bordo del mezzo si trovava una giovane ragazza, rimasta miracolosamente illesa nonostante il violento impatto.

L’allarme è scattato alle 14:30 in via Alessi, dove sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montebelluna. La squadra ha lavorato per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza il veicolo, la cui corsa era stata bruscamente interrotta dalla caduta dell’arbusto.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Le cause della caduta dell’albero sono in fase di accertamento. Resta il sollievo per l’esito dell’incidente: la giovane conducente è uscita illesa e senza necessità di ricovero, in quello che si può definire a tutti gli effetti un evento dal finale fortunato.