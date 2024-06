VENETO – A fuoco tre camper e due roulotte nella notte

VILLORBA (TV), 5 MEZZI IN FIAMME NELLA NOTTE NEL PARCHEGGIO DI UNA DITTA DI TRASPORTI

Intervento dei vigili del fuoco intorno a mezzanotte e mezza, di venerdì 7 giugno, per l’incendio di 5 mezzi, tre camper e due roulotte, nel parcheggio di un’azienda che effettua trasporti in via Postioma, a Villorba (TV): nessuna persona coinvolta.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Treviso con un’autopompa e un’autobotte, supportate da una squadra del distaccamento aeroportuale, che hanno spento le fiamme con l’ausilio del liquido schiumogeno.

Indagini in corso da parte dei tecnici del vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo.

Sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 8.